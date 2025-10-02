Elezioni regionali una legge per le startup e migliorare i poli tecnologici | l' impegno di Antonio Mazzeo

Pisatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova legge regionale a favore di startup e imprese innovative entro i primi tre mesi della prossima legislatura e l'impegno a rivedere, insieme alle imprese stesse, l'organizzazione e la funzione dei poli tecnologici. Sono questi i due impegni che Antonio Mazzeo, candidato nelle liste del PD. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali legge startupRegionali Marche, Acquaroli rieletto col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd. Lui: “Dedico la vittoria a Meloni” - 572, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in testa ... Segnala ilfattoquotidiano.it

elezioni regionali legge startupElezioni regionali, l'Sos delle imprese ai tre candidati: «Un piano industriale per la Toscana» - Ance chiede la revisione di legge Marson e Pit «Oltre la Toscana da cartolina, c’è quella della manifattura, la Toscana dell’industria che gar ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Legge Startup