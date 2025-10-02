Elezioni regionali una legge per le startup e migliorare i poli tecnologici | l' impegno di Antonio Mazzeo

Una nuova legge regionale a favore di startup e imprese innovative entro i primi tre mesi della prossima legislatura e l'impegno a rivedere, insieme alle imprese stesse, l'organizzazione e la funzione dei poli tecnologici. Sono questi i due impegni che Antonio Mazzeo, candidato nelle liste del PD. 🔗 Leggi su Pisatoday.it