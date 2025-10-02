Elezioni regionali Toscana tutte le istruzioni per votare Ecco le schede elettorali

Firenze, 2 ottobre 2025 –  Toscana al voto domenica 12 e lunedì 13 ottobre per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente della Giunta regionale. I candidati alla presidenza sono (in ordine alfabetico) Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Orari e documenti. Come si vota. Chi viene eletto. Tutti i facsimile delle schede elettorali. Orari e documenti. Si vota domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Il diritto di voto spetta ai cittadini italiani residenti in Toscana o iscritti all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero. In caso di smarrimento della tessera elettorale è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza per chiederne un duplicato o un attestato sostitutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

