Elezioni regionali | la candidata Bonsangue FI a sostegno dei conciatori

Pisatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaella Bonsangue, candidata capolista di Forza Italia alle elezioni regionali nel collegio di Pisa, insieme a Leonardo Mattolini, assessore al Comune di Ponsacco e vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, e all’europarlamentare Salvatore De Meo, ha incontrato i vertici di Unic - Unione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali candidata bonsangueElezioni regionali Toscana, tutte le istruzioni per votare. Ecco le schede elettorali - L’elezione del presidente e il rinnovo del consiglio regionale domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Si legge su lanazione.it

elezioni regionali candidata bonsangueUna giornata con la candidata / 3 – Elezioni regionali, Bundu: “Pronti a entrare a Palazzo”. La Mini, i gatti e mamma Daniela - Una domenica in mezzo alla gente: da Firenze a San Miniato e poi Livorno. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Candidata Bonsangue