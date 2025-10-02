Elezioni regionali Giosy Romano si chiama fuori | Mai interessato alla candidatura È scontro in Forza Italia

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato a ipotesi di candidatura a presidente della Regione Campania”. Con queste parole Giosy Romano, presidente della Zona Economica Speciale del Sud, mette fine alle indiscrezioni che lo indicavano come possibile candidato civico del centrodestra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali giosy romanoRegionali, Romano si tira fuori: "Non sono interessato alla candidatura" - Centrodestra alla ricerca della quadra per individuare il candidato per le Regionali in Campania. Secondo rainews.it

elezioni regionali giosy romanoMartusciello dà il via libera a Giosy Romano, che smentisce: «Mai stato interessato» - Martusciello apre a Giosy Romano, ma lui smentisce: «Mai stato interessato». Lo riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Giosy Romano