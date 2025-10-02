Elezioni regionali Giosy Romano si chiama fuori | Mai interessato alla candidatura È scontro in Forza Italia
“Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato a ipotesi di candidatura a presidente della Regione Campania”. Con queste parole Giosy Romano, presidente della Zona Economica Speciale del Sud, mette fine alle indiscrezioni che lo indicavano come possibile candidato civico del centrodestra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
