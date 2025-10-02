Elezioni regionali dimissioni per un ipotetico rinvio a giudizio? Occhiuto e Tridico sono divisi
Roberto Occhiuto, presidente uscente della Calabria e ricandidato del centrodestra alle regionali, e Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Calabria per il campo largo, divisi sulle eventuali dimissioni in caso di un ipotetico rinvio a giudizio. Come riporta AdnKrons al 'Confronto' su. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Regionali Calabria, Occhiuto firma dimissioni: “sarei finito rosolato”/ AVS lancia Mimmo Lucano: Pd nel caos - Confermando l’intento di affidare ai cittadini calabresi il destino della Regione, il Governatore Roberto Occhiuto ha firmato ufficialmente le dimissioni da Presidente della Calabria a seguito ... Secondo ilsussidiario.net
Elezioni in Calabria: Occhiuto favorito per la riconferma, ma a attenzione ai rischi (crescenti) - L'analisi dopo le dimissioni del Governatore e il ritorno alle urne - L'analisi dopo le dimissioni del Governotore e il ritorno alle urne Le dimissioni del presidente ... Lo riporta affaritaliani.it