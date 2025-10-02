Elezioni regionali Calabria 2025 la guida | data orari candidati e come si vota

La Calabria si è aggiunta al novero delle Regioni teatro di elezioni nel corso dell’autunno dopo le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto, che ha fatto un passo indietro dopo l’indagine per corruzione che lo vede coinvolto (per poi ricandidarsi). Eletto nel 2021, il suo mandato sarebbe scaduto nel 2026. Le cose da sapere. Elezioni regionali Calabria 2025: data e orari. In Calabria le elezioni regionali si terranno il 5 e 6 ottobre. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Elezioni regionali Calabria 2025: i candidati. I candidati governatore con speranza di vittoria sono il già citato Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, e Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

