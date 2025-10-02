Elezioni regionali alle battute finali per Occhiuto la sconfitta è fantascenza perchè a vincere sono sempre i fatti

O lo si ama o lo si odia. Non ci sono vie di mezzo se si parla di Roberto Occhiuto. È a lui che, con mossa assai arguta - che solo i posteri decreteranno se vincente o meno - si deve la più inattesa e concitata campagna elettorale nella storia della Regione.Le ragioni che hanno portato il 31. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

ÈTv Marche. . Elezioni regionali, Base Popolare. La portavoce Paola Giorgi: "Ne usciamo rafforzati: siamo felici della vittoria di Francesco Acquaroli. Noi importanti per il consolidamento di Forza Italia. Ora avanti nel progetto politico che guarda al 2027". - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la - X Vai su X

Elezioni, tra desertificazione e astensionismo la vera sfida alle regionali è ripopolare la Calabria - Secondo gli ultimi sondaggi, la Regione scenderà a 1 milione e 478mila abita, e circa il 44% dei cala ... Scrive reggiotoday.it

Regionali Marche, Acquaroli rieletto col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd. Lui: “Dedico la vittoria a Meloni” - 572, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in testa ... Riporta ilfattoquotidiano.it