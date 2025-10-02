Elefanti al circo solo in coppia Ma i giudici cancellano la regola del Comune di Milano e danno ragione al Madagascar Circus
Milano, 2 ottobre 2025 – “Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme”. Il divieto riguarda gli elefanti nelle strutture circensi e compare nel capitolo aggiornato nel 2006 “Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti” delle linee guida Cites, vale a dire la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Una prescrizione “integralmente recepita” dal Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali. Peccato che, come rimarca oggi una sentenza del Consiglio di Stato, quelle regole non siano mai state ratificate dalla commissione scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: elefanti - circo
Il Circo più grande d’Italia arriva a Siracusa (Melilli) - Adiacente Alfa Caravan, con una tappa imperdibile dal 3 al 19 Ottobre. Cosa ti aspetta? Incontri ravvicinati con gli animali: oltre 100 esemplari esotici, dal leone bianco Symba (unico in Italia!) a tigri, giraff - facebook.com Vai su Facebook
“Elefanti al circo solo in coppia”. Ma i giudici cancellano la regola del Comune di Milano e danno ragione al Madagascar Circus - Per il Consiglio di Stato i paletti fissati da Palazzo Marino si fondano su linee guida rimaste solo in bozza ... Segnala ilgiorno.it
Fuga elefanti da circo, indagato Marino - Il sindaco di Roma Ignazio Marino è indagato per abuso d'ufficio dalla procura di piazzale Clodio in relazione al rilascio delle autorizzazioni al circo Amedeo Orfei dal quale, ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it