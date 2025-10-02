Milano, 2 ottobre 2025 – “Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme”. Il divieto riguarda gli elefanti nelle strutture circensi e compare nel capitolo aggiornato nel 2006 “Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti” delle linee guida Cites, vale a dire la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Una prescrizione “integralmente recepita” dal Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali. Peccato che, come rimarca oggi una sentenza del Consiglio di Stato, quelle regole non siano mai state ratificate dalla commissione scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Elefanti al circo solo in coppia”. Ma i giudici cancellano la regola del Comune di Milano e danno ragione al Madagascar Circus