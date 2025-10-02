Electronic Arts ceduta a Pif e Jared Kushner | operazione da 55 miliardi

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità: Electronic Arts è stata ceduta per 55 miliardi di dollari. La società, una delle più grandi del settore dei videogame e madre di titoli come FIFA (ora FC), è stata rilevata da un consorzio. Si tratta di un gruppo formato da Pif, il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, oltre a Silver Lake e alla Affinity Partners. Quest’ultima è di proprietà di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il più grande leveraged buyout della storia. Come spiegato dai portali specializzati, si tratta del più grande leveraged buyout della storia, cioè di un’acquisizione compiuta con almeno una parte di denaro in prestito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

