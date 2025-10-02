Eintracht Francoforte-Bayern Monaco sabato 04 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Deutche Bank Park

Il canovaccio della settimana europea di Eintracht Francoforte e Bayern Monaco è stato il risultato, ovvero 5 a 1, ma con alterne fortune: oggi nel pre serale del sabato di Bundesliga si vedrà la reale forza e le ambizioni della squadra di Toppmoeller. Gli Adler hanno trovato un Atletico Madrid in stato di grazia, reduce da un derby vinto con 5 gol segnati pure . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

