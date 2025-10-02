Egonu incontra Lautaro Martinez il sogno di una interista d’eccezione si avvera!

Egonu, campionessa mondiale di volley, ha esaudito il proprio desiderio di incontrare il capitano dell’Inter. Paola Egonu, campionessa mondiale di volley con l’ Italia e capitano della Numia Vero Volley, ha avuto l’opportunità di realizzare un sogno che aveva espresso solo qualche giorno fa durante la presentazione della sua squadra: incontrare Lautaro Martinez. L’opposto della Nazionale italiana e ora leader della squadra di volley ha rivelato di essere diventata interista grazie a suo padre, con cui seguiva le partite dell’ Inter fin da piccola. «Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter», ha dichiarato con entusiasmo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Egonu incontra Lautaro Martinez, il sogno di una “interista” d’eccezione si avvera!

