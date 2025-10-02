Egonu incontra Lautaro Martinez il sogno di una interista d’eccezione si avvera | Io interista? Lo sono da quando…
Egonu, campionessa mondiale di volley, ha esaudito il proprio desiderio di incontrare il capitano dell’Inter. Paola Egonu, campionessa mondiale di volley con l’ Italia e capitano della Numia Vero Volley, ha avuto l’opportunità di realizzare un sogno che aveva espresso solo qualche giorno fa durante la presentazione della sua squadra: incontrare Lautaro Martinez. L’opposto della Nazionale italiana e ora leader della squadra di volley ha rivelato di essere diventata interista grazie a suo padre, con cui seguiva le partite dell’ Inter fin da piccola. «Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: egonu - incontra
Egonu incontra Lautaro Martinez, il sogno di una “interista” d’eccezione si avvera!
Paola Egonu: “Un esempio di leader? Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona per fargli un paio di domande. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho molto da imparare, so - facebook.com Vai su Facebook
Paola Egonu: "Il mio esempio di leader è Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona per fargli un paio di domande. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho molto da imparare - X Vai su X
Lautaro incontra Paola Egonu: la campionessa del mondo di volley ospite dell'Inter ad Appiano - Dopo i complimenti a distanza da parte di Paola Egonu nei confronti di Lautaro Martinez, l'incontro annunciato si è concretizzato. Si legge su msn.com
Pagina 1 | Egonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..." - La famosissima pallavolista azzurra, fresca vincitrice del titolo mondiale con l'Italia, alcuni giorni fa aveva espresso il desiderio di incontrare il capitano dell'I ... Secondo tuttosport.com