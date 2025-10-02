Egonu incontra Lautaro Martinez il sogno di una interista d’eccezione si avvera | Io interista? Lo sono da quando…

Egonu, campionessa mondiale di volley, ha esaudito il proprio desiderio di incontrare il capitano dell’Inter. Paola Egonu, campionessa mondiale di volley con l’ Italia e capitano della Numia Vero Volley, ha avuto l’opportunità di realizzare un sogno che aveva espresso solo qualche giorno fa durante la presentazione della sua squadra: incontrare Lautaro Martinez. L’opposto della Nazionale italiana e ora leader della squadra di volley ha rivelato di essere diventata interista grazie a suo padre, con cui seguiva le partite dell’ Inter fin da piccola. «Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com

Egonu incontra Lautaro Martinez, il sogno di una “interista” d’eccezione si avvera!

