Egonu dice la sua dopo l’incontro con Lautaro | Emozione unica Ecco cosa ammiro di lui e mi ispirerò a…
Egonu, capitana del Vero Volley racconta il suo incontro con Lautaro Martinez e cosa ha imparato dal suo esempio: le parole. Paola Egonu, capitano della Numia Vero Volley e campionessa del mondo, ha condiviso l’emozione di aver incontrato Lautaro Martinez, capitano dell’ Inter, durante una visita al BPER Training Centre di Appiano Gentile. In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale dell’ Inter, la giocatrice ha dichiarato: «Sono emozionatissima per me è un onore essere qui, non è per nulla scontato. L’incontro con Lautaro è stata un’emozione unica, soprattutto aver avuto la possibilità di dialogarci e scambiare qualche opinione: ho tanto da imparare da lui». 🔗 Leggi su Internews24.com
