Edoardo Tavassi parla di Micol e di Pechino Express cosa ha rivelato

Edoardo Tavassi: tra reality, famiglia e vita social. L’ex gieffino parla di Micol e di Pechino Express, cosa ha rivelato. Edoardo Tavassi è una delle personalità più conosciute del panorama televisivo e social italiano. Edoardo ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua spontaneità, al legame con la sorella Guendalina Tavassi e alla partecipazione a diversi reality show. Leggi anche Grande Fratello Nip: emergono dubbi e perplessità, nate le prime strategie? Edoardo Tavassi è stato intervistato da Lorenzo Pugnaloni nel suo format, Casa Lollo. L’ex gieffino ha parlato della sua storia d’amore con Micol Incorvaia affermando: “Oggi sia io che lei stiamo facendo di tutto per costruirci una stabilità economica. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Edoardo Tavassi parla di Micol e di Pechino Express, cosa ha rivelato

In questa notizia si parla di: edoardo - tavassi

Grande Fratello, Edoardo Tavassi nel cast di un noto programma tv: ecco dove rivedremo l'ex gieffino

Edoardo Tavassi: dove lo vedremo presto? L’indiscrezione

“Abbiamo preso una decisione importante”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’annuncio

EdoardoTavassi - ? - X Vai su X

Ciao Maschio debutta nel pomeriggio di Rai 1 con Morgan, Paolantoni e Múñiz Nel cast fisso arrivano le Swingeresse, un quintetto musicale tutto al femminile, ed Edoardo Tavassi nel ruolo di inviato - facebook.com Vai su Facebook

Edoardo Tavassi parla di Micol e di Pechino Express, cosa ha rivelato - L’ex gieffino parla di Micol e di Pechino Express, cosa ha rivelato ... Da 361magazine.com

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, lui non ha dubbi sul futuro/ “Ci sposeremo e avremo dei figli” - Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia più innamorati e felici che mai, lui parla del loro futuro ed è certo che si sposeranno e allargheranno la famiglia. Scrive ilsussidiario.net