Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia l’annuncio improvviso

Tvzap.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – Edoardo Tavassi ancora una volta sulle prime pagine del gossip. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip stupisce tutti con un annuncio che mette in fibrillazione i fan: la sua storia con Micol Incorvaia non solo procede a gonfie vele, ma sembra pronta per un salto di qualità. Ospite da Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo, Edoardo ha finalmente svelato i progetti di coppia che tutti aspettavano. Ricordate la scintilla scoccata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia? Oggi quella sintonia tra i due si è trasformata in qualcosa di molto più grande. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’annuncio improvviso

