Edoardo Sarchi l'imprenditore ucciso in Albania | dal frettoloso funerale al mistero dell'arma del delitto

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tanti i misteri che avvolgono la morte di Edoardo Sarchi, l'imprenditore di 44 anni che è morto misteriosamente in Albania. La moglie, che detiene diverse quote della sua società, non ha permesso di svolgere l'autopsia. Il funerale è stato fatto in fretta e furia. Mistero anche sull'arma del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

