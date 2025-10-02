Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di ottobre 2025

A un mese dall’inizio di Lucca Comics & Games librerie e fumetterie si riempiono sempre più di titoli da capogiro e tra questi non possono di certo mancare le hit di Edizioni BD & J-POP Manga! Tra le firme più originali del panorama manga contemporaneo, l’acclamato autore di Girl from the other side, Nagabe, firma la novità Eat, disponibile da fine mese sia in edizione regular che deluxe. Per i più romantici esce l’attesissimo manga The Fragrant Flower Blooms with dignity da cui è stata tratto l’anime romcom del momento! E il dark fantasy A Kingdom of Quartz dove, in un regno di angeli in lotta continua contro i demoni che premono lungo i confini, una bambina orfana dalle ali nere potrebbe cambiare per sempre il destino mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di ottobre 2025

