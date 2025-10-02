Edi Rama | L’Albania corre verso l’Ue che da noi può imparare molte lezioni – Il video

(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 "Non stiamo aspettando, stiamo correndo. Stiamo correndo velocissimi. Saremo pronti molto presto e tocca ai grandi in sala non aspettare, ma di abbracciarci e accoglierci perché saremo un grande valore aggiunto per l'Ue. Ci sono molte, molte lezioni che l'Ue può imparare da noi. Agire come un tutt'uno e raggiungere una convergenza di tutto ciò che riguarda la sicurezza, cosa che finora non è avvenuta. C'è molto movimento in termini di informazioni e dati. E, soprattutto, non solo rafforzare l'aspetto militare, ma essere un piano di pace europeo." Lo ha detto il premier albanese Edi Rama al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, Danimarca. 🔗 Leggi su Open.online