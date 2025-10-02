Edi Rama | L’Albania corre verso l’Ue che da noi può imparare molte lezioni – Il video
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 "Non stiamo aspettando, stiamo correndo. Stiamo correndo velocissimi. Saremo pronti molto presto e tocca ai grandi in sala non aspettare, ma di abbracciarci e accoglierci perché saremo un grande valore aggiunto per l'Ue. Ci sono molte, molte lezioni che l'Ue può imparare da noi. Agire come un tutt'uno e raggiungere una convergenza di tutto ciò che riguarda la sicurezza, cosa che finora non è avvenuta. C'è molto movimento in termini di informazioni e dati. E, soprattutto, non solo rafforzare l'aspetto militare, ma essere un piano di pace europeo." Lo ha detto il premier albanese Edi Rama al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, Danimarca. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rama - albania
Premier Albania Edi Rama si inginocchia di nuovo davanti a Giorgia Meloni prima di salutarla a conferenza su Ucraina a Roma - VIDEO
Albania, un ministro creato e gestito dall’IA contro la corruzione. Rama presenta il nuovo governo
Albania, nominata la prima ministra AI al mondo: Edi Rama affida al bot "Diella" la gestione degli appalti pubblici per "mettere stop a corruzione"
Ue, Rama ironizza su Trump con Macron: "Albania e Azerbaijan hanno fatto la pace e non ci ringrazi" - X Vai su X
Congratulazioni del premier cinese Li Qiang a Edi Rama per la rielezione a primo ministro dell'Albania Il 19 settembre, il premier cinese Li Qiang ha inviato un messaggio di congratulazioni a Edi Rama per la sua rielezione alla carica di primo ministro dell'Alb Vai su Facebook
Edi Rama: L’Albania corre verso l’Ue, che da noi può imparare molte lezioni - Saremo pronti molto presto e tocca ai grandi in sala non aspettare, ma di abbracciarci e accoglierci perché saremo un grande valor ... Si legge su ilgiornale.it
Edi in ginocchio da Giorgia: il nuovo omaggio di Rama a Meloni dopo il foulard per il compleanno - Edi Rama ha accolto Meloni a Tirana mettendosi in ginocchio, con le mani unite in preghiera, davanti a lei. Si legge su ilfoglio.it