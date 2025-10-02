EDGE assegna un voto deludente ad Hollow Knight | Silksong Ghost of Yotei fa ancora peggio

L’ultimo numero della nota rivista inglese EDGE ha pubblicato una nuova tornata di recensioni, dedicata ad alcuni dei titoli più attesi e discussi degli ultimi mesi. Grande attenzione era puntata su Hollow Knight: Silksong, sequel di uno dei metroidvania più apprezzati di sempre, che tuttavia si è fermato a un 8 su 10. Un voto positivo, ma percepito come “deludente” considerando l’hype generato in questi anni. Invece Ghost of Yotei ha ricevuto un voto ancora più basso, fermandosi a 7. Secondo EDGE, il gioco di Team Cherry eccelle sotto molti aspetti, dalla direzione artistica al design delle aree, ma soffre di un bilanciamento problematico, che rende alcuni passaggi più frustranti che realmente stimolanti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

