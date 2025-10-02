Ederson e Lookman come ti cambio l’Atalanta | due nuovi acquisti per Juric

Bergamo. La sensazione che fosse arrivato il momento c’era, già dalle parole di Ivan Juric dei giorni precedenti. “Avrei voluto far mettere loro minuti nelle gambe” aveva detto dopo l’1-1 sul campo della Juventus di sabat o; “non sono al meglio, ma presto voglio iniziare a buttarli dentro dal 1’” era stata la risposta a precisa domanda alla vigilia della sfida contro il Brugge. Il riferimento, ovviamente, è a Ederson e Lookman, i due cavalli di ritorno. Fuori per motivi diversi, su cui non val la pena tornare — almeno nel secondo caso, visto che il primo ha ‘ripulito’ il suo ginocchio sotto i ferri dopo i problemi accusati in preparazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

