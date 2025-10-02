Bergamo. La sensazione che fosse arrivato il momento c’era, già dalle parole di Ivan Juric dei giorni precedenti. “Avrei voluto far mettere loro minuti nelle gambe” aveva detto dopo l’1-1 sul campo della Juventus di sabat o; “non sono al meglio, ma presto voglio iniziare a buttarli dentro dal 1’” era stata la risposta a precisa domanda alla vigilia della sfida contro il Brugge. Il riferimento, ovviamente, è a Ederson e Lookman, i due cavalli di ritorno. Fuori per motivi diversi, su cui non val la pena tornare — almeno nel secondo caso, visto che il primo ha ‘ripulito’ il suo ginocchio sotto i ferri dopo i problemi accusati in preparazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ederson e Lookman, come ti cambio l'Atalanta: due "nuovi acquisti" per Juric