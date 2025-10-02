Ecosuoni | dieci appuntamenti per la XV edizione

Torna per la sua XV edizione Ecosuoni, la rassegna che parla di ambiente coniugando musica, seminari, concerti e degustazioni di prodotti locali.Dal 5 ottobre al 6 dicembre si terranno ben dieci appuntamenti nei luoghi più suggestivi di Terracina.Un’immersione nel territorio non solo con la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

