Economie FMOF anni precedenti oltre 30milioni di euro | verso la firma del CCNI con la ripartizione dei fondi
La riunione del 2 ottobre ha segnato un passo avanzato nella trattativa presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito per la definizione del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) relativo ai criteri di distribuzione alle scuole delle economie del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) accumulate negli anni precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: economie - fmof
Risorse FMOF per il 2025/26, conclusa la trattativa. Rinviata al 2 ottobre quella sulle economie degli anni precedenti http://tiny.cc/i92t001 - X Vai su X
Rispondendo al post di Carmen Mesiani Non Non c’è stato alcun abbandono da parte della FLC Cgil dei DSGA perché nell’incontro dell’11 settembre 2025 al ministero sul FMOF le risorse delle economie e quelle derivate dal dimensionamento riguardano tut - facebook.com Vai su Facebook