Economie FMOF anni precedenti oltre 30milioni di euro | verso la firma del CCNI con la ripartizione dei fondi

Orizzontescuola.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riunione del 2 ottobre ha segnato un passo avanzato nella trattativa presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito per la definizione del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) relativo ai criteri di distribuzione alle scuole delle economie del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) accumulate negli anni precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

