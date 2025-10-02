Ecomaratona Pratese la settima edizione alle Cascine di Tavola
Prato, 2 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre torna la 7ª edizione della Ecomaratona Pratese, appuntamento ormai classico che si svolgerà nel cuore verde del Parco delle Cascine di Tavola. Quest'anno l'evento sarà ancora più "green": l'intero tracciato infatti si svilupperà completamente all'interno del parco, autentico polmone verde del territorio pratese. I dinamici organizzatori della ASD Podistica Pratese propongono un ventaglio di ben quattro distanze, pensate per soddisfare ogni tipo di atleta: la maratona regina di 42,195 km, una brillante 31,5 km, la mezza maratona di 21,097 km e infine la veloce 10,5 km, perfetta anche per chi vuole cimentarsi su un percorso più breve ma ugualmente suggestivo.