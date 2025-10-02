Ecco quanti italiani usano l’AI per investire i loro risparmi

Roma, 2 ottobre 2025 – L’ intelligenza artificiale continua a diventare sempre più centrale nella vita degli italiani. Lo dimostra il dato che la vede anche al centro della gestione dei portafogli delle famiglie. Il sondaggio di eToro. Lo rivela l’ultimo sondaggio ‘ Retail investor beat’ di eToro, secondo cui sempre più risparmiatori si affidano all’intelligenza artificiale per scegliere i tipi di investimento per i propri risparmi. La survey, condotta trimestralmente su un campione di 11mila investitori retail di tredici Paesi che comprende anche mille italiani, mostra un progressivo aumento di quanti considerano l’intelligenza artificiale la nuova frontiera dell’investimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

