Ecco perché Israele non aveva il diritto di fermare la Global Sumud Flottilla diretta a Gaza
La Global Sumud Flotilla non è mai arrivata a Gaza: a partire dalla serata di ieri il convoglio è stato infatti abbordato a più riprese da un imprecisato numero di navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalla costa, scatenando proteste in tutta Italia. Nessuna imbarcazione, secondo il ministero degli Esteri israeliano, è riuscita a forzare il blocco navale imposto dal 2009 da Tel Aviv sul territorio costiero palestinese in violazione del diritto internazionale. “Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando verso Israele, da dove saranno deportati in Europa”, ha esultato il ministero israeliano sui social. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: perch - israele
"C'è una guerra che non si ferma perchè chi l'ha iniziata non è disposto ad accettare come vicino lo Stato di Israele, popolato dagli ebrei che vogliono eliminare" Antonino Monteleone a #ÈsempreCartabianca - X Vai su X
“Questa notte probabilmente Israele ci attaccherà perchè tutti i segnali ci portano a dedurre che accadrà“. Lo dice Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, in un video sui social. “E allora a questo punto dato che le donne e gli uomini d - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla fermata fuori dalle acque territoriali, cosa dice il diritto internazionale (e cosa pensa Israele) - Perché la Flotilla è stata fermata in acque internazionali e non nelle acque territoriali? Da ilmessaggero.it
Israele può bloccare la flottiglia in acque internazionali? Cosa dice il diritto - L'intercettazione della Global Sumud Flotilla solleva questioni giuridiche cruciali sulla libertà di navigazione e i limiti del blocco navale di Gaza ... Riporta msn.com