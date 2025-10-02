La Global Sumud Flotilla non è mai arrivata a Gaza: a partire dalla serata di ieri il convoglio è stato infatti abbordato a più riprese da un imprecisato numero di navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalla costa, scatenando proteste in tutta Italia. Nessuna imbarcazione, secondo il ministero degli Esteri israeliano, è riuscita a forzare il blocco navale imposto dal 2009 da Tel Aviv sul territorio costiero palestinese in violazione del diritto internazionale. “Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando verso Israele, da dove saranno deportati in Europa”, ha esultato il ministero israeliano sui social. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ecco perché Israele non aveva il diritto di fermare la Global Sumud Flottilla diretta a Gaza