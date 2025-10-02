Ecco il Riparioma umano | la mappa delle cicatrici del Dna che rivoluziona la ricerca sul cancro

La lotta al cancro, nelle sue multiformi e spesso fondamentali declinazioni, ha portato un altro punto a favore della comprensione dei tumori e quindi alle possibilità di trattamento o addirittura cura. Un archivio unico, che raccoglie le cicatrici lasciate dalle riparazioni del Dna umano, promette di cambiare il futuro di medici e pazienti. Si chiama Riparioma umano ed è il primo catalogo mondiale delle mutazioni generate dai meccanismi cellulari che intervengono quando la doppia elica subisce un danno. Frutto del lavoro del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio) e pubblicato su Science, il Riparioma è stato reso liberamente accessibile, così che i ricercatori di tutto il mondo possano analizzare come ciascuno dei 2 0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

