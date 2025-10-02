ecco diana krall occhi negli occhi col suo pubblico

Difficile dire se sia stata lei a scegliere il jazz o, piuttosto, il contrario. Certo è che Diana Krall torna il 20 ottobre agli Arcimboldi con l’aura di sofisticata regina del pop-jazz che l’accompagna da quando nel ’99 il suo quinto album “When I look in your eyes” rimase al primo posto della classifica Jazz di Billboard per 52 settimane consecutive, conquistando due Grammy Awards e raggiungendo il disco di platino tanto negli Stati Uniti che in Canada. Dal vivo la dolce metà di Elvis Costello, a cui ha dato una coppia di gemelli ormai diciottenni (Dexter e Frank, in omaggio a Dexter Gordon e Frank Sinatra), spazia dai fantasmi di Cole Porter e Irving Berlin a quelli di Burt Bacharach, Tony Bennett o Brian Wilson legando alle suggestioni del grande songbook americano un approccio vocale intimo, caldo, elegante, impreziosito con una fluidità (quasi) mai di maniera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

