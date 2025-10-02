Ecco come li faccio tornare Flotilla l’annuncio di Giorgia Meloni agli attivisti italiani Polemica

La notizia arriva da fonti autorevoli come La Repubblica e La Stampa e sta già sollevando polemiche: il governo italiano non intende farsi carico delle spese per il rientro degli attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati nelle scorse ore dalla marina israeliana a poche miglia da Gaza ed espulsi verso l’Italia. La linea è chiara: assistenza diplomatica e consolare sì, ma nessun intervento economico per coprire i costi del rimpatrio. «Dovranno farsene carico gli attivisti», trapela dai palazzi romani, dove non è stato predisposto alcun volo charter da parte della Farnesina. Secondo quanto ricostruito dai due quotidiani, la premier avrebbe seguito in diretta la rotta della Flotilla sul proprio iPhone mentre si trovava a Copenaghen per il Consiglio europeo informale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it