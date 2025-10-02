Ecco come disdire Game Pass in 5 minuti prima che scatti l’aumento di prezzo a 323 euro l’anno

La rivoluzione dei prezzi di Xbox Game Pass ha scatenato una reazione a catena che nessuno si aspettava, nemmeno Microsoft. Dopo l’annuncio degli aumenti significativi per tutte le fasce di abbonamento, migliaia di utenti si sono riversati simultaneamente sulla pagina degli abbonamenti Microsoft con l’unico obiettivo di disdire prima che scattassero i nuovi costi. Il risultato? Il sito è andato letteralmente in crash, incapace di gestire l’ondata di richieste di cancellazione. La situazione è stata segnalata da numerosi utenti sui social network, con testimonianze di pagine che non caricavano affatto o che impiegavano diversi minuti per rispondere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Xbox Game Pass Ultimate troppo caro? Ecco come disdire l’abbonamento - Guida pratica per annullare il rinnovo ed evitare sorprese sul prossimo pagamento. Si legge su q-gin.info

disdire game pass 5Come cancellare Xbox Game Pass ora che aumenta di prezzo: i passaggi per disdire - Xbox Game Pass costa sempre di più e ora Ultimate ha raggiunto cifre veramente elevate: se non volete più pagare l'abbonamento, ecco la procedura per disdirlo. Segnala msn.com

