Ecco Agorà Celeste Il Festival Puccini inaugura il nuovo percorso artistico

Sabato alle 17.30 il Festival Puccini inaugurerà Agorà Celeste, un nuovo importante progetto espositivo che mette in dialogo il Parco della Musica e della Scultura con il foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini, consolidando un ambizioso percorso di valorizzazione dell’arte contemporanea che la Fondazione ha avviato dopo una stagione musicale di grande successo. Il titolo Agorà Celeste richiama da un lato l’idea di agorà come piazza e spazio pubblico aperto alla comunità, dall’altro il significato "celeste", che si lega sia alle sculture all’aperto, collocate sotto la volta stellata, sia a quelle interne, riallestite in alto nel foyer come fregi che evocano i rilievi del Partenone dedicati alle divinità celesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

