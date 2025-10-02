Ecco Agorà Celeste Il Festival Puccini inaugura il nuovo percorso artistico
Sabato alle 17.30 il Festival Puccini inaugurerà Agorà Celeste, un nuovo importante progetto espositivo che mette in dialogo il Parco della Musica e della Scultura con il foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini, consolidando un ambizioso percorso di valorizzazione dell’arte contemporanea che la Fondazione ha avviato dopo una stagione musicale di grande successo. Il titolo Agorà Celeste richiama da un lato l’idea di agorà come piazza e spazio pubblico aperto alla comunità, dall’altro il significato "celeste", che si lega sia alle sculture all’aperto, collocate sotto la volta stellata, sia a quelle interne, riallestite in alto nel foyer come fregi che evocano i rilievi del Partenone dedicati alle divinità celesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: agor - celeste
Il prossimo 4 ottobre 2025 alle 17.30 verrà inaugurata "Agorà Celeste", un nuovo importante progetto espositivo che mette in dialogo il Parco della Musica e della Scultura con il foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini. Un ambizioso percorso di valorizzazione - facebook.com Vai su Facebook
Ecco "Agorà Celeste". Il Festival Puccini inaugura il nuovo percorso artistico - L’importante progetto espositivo, taglio del nastro sabato, si svilupperà tra il Parco della Musica e il foyer del Gran Teatro di Torre del Lago. Si legge su msn.com
Festival Puccini, la pioggia non ferma la Turandot - La pioggia non ha fermato la musica: durante l'intervallo tra il secondo e il terzo atto della prima rappresentazione della Turandot, venerdì 25 luglio al 71° Festival Puccini di Torre del Lago a ... Scrive ansa.it