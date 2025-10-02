Eccesso di velocità | multata ambulanza a Bergamo
Un'ambulanza è stata multata per aver superato i limiti di velocità mentre correva per portare in ospedale un paziente in codice rosso. "Siamo arrivati al punto che spesso preferiamo pagare per evitare la burocrazia" dice il responsabile del servizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ambulanza multata per eccesso di velocità. La denuncia della Croce Verde di Bergamo: “Ennesimo episodio” - A Bergamo un'ambulanza con sirene accese viene multata mentre trasporta un paziente in codice rosso. Riporta ilfattoquotidiano.it
Ambulanza in codice rosso multata dall'autovelox: la Croce Verde di Bergamo si sfoga sui social - I soccorritori hanno fatto ricorso alla Prefettura: "Ma a volte preferiamo pagare per non perdere tempo inutilmente. Come scrive msn.com