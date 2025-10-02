Tre persone hanno perso la vita – oltre all’assalitore, colpito a morte dagli agenti – in un violento attacco compiuto davanti a una sinagoga di Manchester proprio nel giorno dello Yom Kippur, la ricorrenza più solenne del calendario ebraico. L’uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, si è lanciato con l’auto contro alcuni passanti e, subito dopo, è sceso dal veicolo accoltellando diversi presenti. La polizia lo ha fermato sparando. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’allarme è scattato alle 9:31, quando un cittadino ha chiamato per segnalare l’attacco davanti alla sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation in Middleton Road. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ebrei sotto assedio in Europa: dall’attacco alla sinagoga di Manchester agli arresti di Berlino