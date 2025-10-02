Eav sciopero dei trasporti in Campania per Gaza

Possibili disagi per turisti e pendolari a causa dello sciopero proclamato, come annunciato dall'azienda di trasporti Eav, per venerdì 3 ottobre relativo alla situazione a Gaza. Lo sciopero di 24 ore proclamato per domani da Cgil e Usb e relativo alla situazione a Gaza, avrà ripercussioni anche sui trasporti locali e riguarderà dunque pure le .

