Eav sciopero dei trasporti in Campania per Gaza

2anews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibili disagi per turisti e pendolari a causa dello sciopero proclamato, come annunciato dall’azienda di trasporti Eav, per venerdì 3 ottobre relativo alla situazione a Gaza. Lo sciopero di 24 ore proclamato per domani da Cgil e Usb e relativo alla situazione a Gaza, avrà ripercussioni anche sui trasporti locali e riguarderà dunque pure le . 🔗 Leggi su 2anews.it

sciopero - trasporti

