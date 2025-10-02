Eagles vince su arco europeo per estendere la corsa imbattuta
2025-10-02 20:57:00 Giorni caldissimi in redazione! Crystal Palace si è goduto la loro fanciulla europea e europea vedendo la dinamo Kiev a Lublino grazie ai gol di Daniel Munoz e Eddie Nketiah. Gli Eagles sono entrati in gioco-il loro primo in una grande competizione continentale-sul retro di una corsa imbattuta di 18 partite in tutte le competizioni e la loro fiducia ha attraversato Kyiv incapace di raccogliere gran parte di una risposta. La squadra di “casa” non è stata aiutata a dover giocare sul territorio polacco a causa dell’invasione russa della loro patria. L’intestazione in loop di Munoz ha messo il palazzo davanti dopo 31 minuti e Nketiah – l’eroe della fine della vittoria sul Liverpool nel fine settimana – ha colpito di nuovo 13 minuti nella seconda metà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
