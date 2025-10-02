Ea Sports Fc Electronic Arts passa al fondo saudita | acquisizione da 55 miliardi guidata da PIF e Affinity Partners

Electronic Arts (EA) annuncia l’ acquisizione da parte di un consorzio guidato dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita e partecipato da Silver Lake e da Affinity Partners, la società d’investimento fondata da Jared Kushner. L’operazione valuta EA circa 55 miliardi di dollari e prevede il delisting dal Nasdaq a completamento del closing. Indice. Electronic Arts: acquisizione PIF, i dettagli dell’operazione. Governance e continuità operativa. Cosa cambia per i giocatori: i franchise coinvolti. Razionale strategico: diversificazione e scala globale. Timeline e prossimi step. FAQ Electronic Arts acquisizione PIF. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

