EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.03 In Arrivo Il 3 Ottobre

Il Title Update 1.0.3 di EA FC 26 è stato annunciato. La seconda patch potrà essere scaricata a partire da venerdi 3 ottobre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Playstation 4 ( PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! L’aggiornamento apporta diverse correzioni al gameplay, tra i più importanti bisogna evidenziare il fix del Kick Off Glitch. Al calcio d’inizio la squadra che non è in possesso del pallone si dispone in modo più compatto per un breve periodo, con questo correttivo migliora la fase difensiva in questa fase di gioco. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.0.3 In Arrivo Il 3 Ottobre

In questa notizia si parla di: fc26 - rivelato

L’iconico “Here we go” di Fabrizio Romano è anche su #FC26. Negli studi di Cronache ci ha rivelato di essere un grande appassionato di FC e di giocarci spesso anche con i calciatori. #cronachedispogliatoio #adv @easportsfcit - facebook.com Vai su Facebook

EA ha svelato la colonna sonora completa di #FC26, già disponibile su Spotify. Eccola al completo. - X Vai su X

EA Sports FC 26: È Arrivata la Prima Patch dell’Anno! Ecco Tutte le Novità - La prima Title Update dell'anno è finalmente disponibile per tutte le piattaforme, portando con sé una serie di ... imiglioridififa.com scrive

EA Sports FC 26 è “solo” un nuovo Fifa? Tutte le novità e l'assist... di Cole Palmer - La nuova stagione calcistica sta per partire, e questo vale anche per i videogiochi con un EA Sports FC 26 già alle porte. Come scrive gazzetta.it