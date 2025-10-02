EA FC 26 Elenco Candidati POTM Serie A Di Settembre Vota Il Migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della Serie A Enilive per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. De Bruyne, Baschirotto, Di Marco, Krstovic, Orsolini e Pulisic sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre della Serie A per UT 26. Il centrocampista belga del Napoli, il difensore italiano della Cremonese, il terzino italiano dell' Inter, l'attaccante montenegrino dell 'Atalanta, l'attaccante italiano del Bologna e l'attaccante americano del Milan hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Serie A Enilive disputate nel mese di settembre.

