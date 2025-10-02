ea fc 26 elenco candidati potm premier league di settembre vota il giocatore migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della Premier League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 78.00€ Prenota Ora! Haaland, Zubimendi, Xhaka, Kamada, Minteh e Robin Roefs sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre della Premier League per UT 26. L’attaccante norvegese del Manchester City, il centrocampista spagnolo dell’ Arsenal, il centrocampista svizzero del Sunderland, il centrocampista giapponese del Crystal Palace e dell’attaccante gambiano del Brighton e il portiere olandese del Sunderland hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Premier League disputate nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

