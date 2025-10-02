È tutto dentro di me in modo così viscerale sono ancora sotto choc | Amanda Knox torna a parlare del delitto di Perugia e dell’omicidio di Meredith Kercher

Amanda Knox, 38 anni, è intervenuta in un cinema di Los Angeles dopo la proiezione dell’ultimo episodio della miniserie Hulu da lei prodotta e ispirata al suo memoir, The Twisted Tale of Amanda Knox, disponibile su Disney+ Italia. “Se semplifichi all’osso, questa è la storia di due giovani donne che studiano all’estero, di cui solo una sopravvive per raccontarla. E ho ben presente, tutti abbiamo ben presente, che tra le due, io sono quella fortunata”, ha detto, riferendosi all’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007, per il quale Knox fu accusata e poi definitivamente assolta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

