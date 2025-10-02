È tempo di nuovi incarichi all' Asp | Cavaleri alla comunicazione e Piraneo alla fisica sanitaria

Agrigentonotizie.it | 2 ott 2025

All’Asp di Agrigento sono state ufficialmente assegnate le responsabilità delle Unità operative semplici di “Comunicazione istituzionale ed interna” e di “Fisica sanitaria”. Al termine delle procedure selettive, le due strutture sono state affidate rispettivamente ai dottori Alfonso Cavaleri e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

