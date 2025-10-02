Il messaggio è arrivato da Thiago Avila, del direttivo della Flotilla e imbarcato sulla Alma, intorno alle 19 del 1 ottobre, quando le forze israeliane erano in procinto di abbordaggio. Era indirizzato a tutte le imbarcazioni che stanno navigando da giorni per portare gli aiuti a Gaza, forzare il blocco navale israeliano e creare così un precedente per l’apertura di un corridoio umanitario per la popolazione della Striscia. È stato riportato dall’inviato del Fatto quotidiano Alessandro Mantovani, che si trova a bordo dell’ Otaria, nell’edizione di giovedì 2 ottobre. “Ciao Flotilla, spero che stiate bene e tutte le vostre famiglie stiano bene e i nostri compagni stiano bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato un onore imparare da voi, ci avete messo tutto il cuore”: l’ultimo messaggio di Thiago Avila alla Flotilla