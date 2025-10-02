È nata la Pro Loco di Collemarino per riportare vita energia e bellezza nel quartiere
ANCONA – A fine agosto è nata la Pro Loco di Collemarino. Un’associazione formata al momento da sette persone che si propone di riportare vita, energia e bellezza in uno dei quartieri più a nord della città di Ancona.Presidente è Federico Bottone, segretaria Paola Bartolini e vicepresidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: nata - loco
In occasione della Festa dei Nonni, la Pro Loco, la neonata associazione Pro Loco for Family, in collaborazione con il Comune di Capergnanica, hanno organizzato un momento di condivisione molto speciale tra nonni e nipoti: la Merenda con i tesori dei nonn - facebook.com Vai su Facebook
E’ nata la neo Pro Loco “Barbaresco Event” - Barbaresco brinda alla nascita di “Barbaresco Event” la neo Pro Loco formata dal gruppo di volontari che hanno accolto con grande entusiasmo la proposta dell’Amministrazione Comunale guidata dal ... Riporta atnews.it
E’ nata la nuova Pro Loco di Contigliano - La nuova Pro Loco di Contigliano si presenta al proprio pubblico con un comunicato ufficiale: “Con soddisfazione vi comunichiamo che la nuova Pro Loco ha ufficialmente ricevuto l’approvazione per ... Come scrive rietinvetrina.it