È nata la Pro Loco di Collemarino per riportare vita energia e bellezza nel quartiere

2 ott 2025

ANCONA – A fine agosto è nata la Pro Loco di Collemarino. Un’associazione formata al momento da sette persone che si propone di riportare vita, energia e bellezza in uno dei quartieri più a nord della città di Ancona.Presidente è Federico Bottone, segretaria Paola Bartolini e vicepresidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

