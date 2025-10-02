E’ nata la Camera Civile Nadalini presidente

E’ nata a Modena la prima Camera Civile. Ieri mattina, infatti, in tribunale è stata costituita da un folto numero di avvocati un’ associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica, tra avvocati che esercitano la libera professione nell’ambito del diritto civile e commerciale, per promuovere e favorire la funzione sociale e costituzionale dell’avvocatura. La Camera modenese si aggiunge alle 98 già presenti sul territorio nazionale e rappresenta una nuova voce che si affianca a quella di altre Associazioni Forensi, all’Ordine e alle altre Istituzioni della giustizia. La mission? In primo luogo il supporto ai giovani che si affacciano responsabilmente alla professione forense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

