E’ nata la Camera Civile Nadalini presidente
E’ nata a Modena la prima Camera Civile. Ieri mattina, infatti, in tribunale è stata costituita da un folto numero di avvocati un’ associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica, tra avvocati che esercitano la libera professione nell’ambito del diritto civile e commerciale, per promuovere e favorire la funzione sociale e costituzionale dell’avvocatura. La Camera modenese si aggiunge alle 98 già presenti sul territorio nazionale e rappresenta una nuova voce che si affianca a quella di altre Associazioni Forensi, all’Ordine e alle altre Istituzioni della giustizia. La mission? In primo luogo il supporto ai giovani che si affacciano responsabilmente alla professione forense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
