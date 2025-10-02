È morto Daniel Frasnelli | il disc jockey e produttore 25enne era conosciuto come Narfos e Sarfon

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondo della musica in lutto. È morto a soli 25 anni Daniel Frasnelli, il disc jockey e produttore 25enne conosciuto nell’ambiente come “Narfos” e “Sarfon”. Come riporta il sito Stol.it “all’inizio di questa settimana Daniel è morto dopo un ricovero in ospedale di diverse settimane. Lascia i genitori, gli amici più cari”. Con lo pseudonimo di “Narfos” pubblicava “brani elettronici e duri, selvaggi, ballabili e spensierati”. Come “Sarfon”, invece, “lasciava parlare il suo lato più vulnerabile: testi profondi, rap dialettale pieno di emozione e verità”. Tra i suoi brani più noti “Wert schun gian”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 morto daniel frasnelli il disc jockey e produttore 25enne era conosciuto come narfos e sarfon

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Daniel Frasnelli: il disc jockey e produttore 25enne era conosciuto come “Narfos” e “Sarfon”

In questa notizia si parla di: morto - daniel

Addio a Daniel Pastorello, infermiere e vigile del fuoco volontario morto in un incidente a 29 anni

Il Dj e Producer Daniel Frasnelli, conosciuto come Narfos, è morto a 25 anni

È morto a 25 anni il dj e producer Daniel "Narfos" Frasnelli

200 morto daniel frasnelliChi era Daniel Frasnelli, il dj altoatesino morto a 25 anni: carriera, musica e vita privata - Il nome di Daniel Frasnelli era conosciuto soprattutto tra i giovani e negli ambienti musicali dell’Alto Adige. alphabetcity.it scrive

200 morto daniel frasnelliMorto a 25 anni Daniel "Narfos" Frasnelli, talento della scena musicale altoatesina - Fin da giovanissimo si era fatto notare sia come dj sia come autore di brani techno in cui usava testi in dialetto sudtirolese ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Daniel Frasnelli