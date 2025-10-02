È morto Daniel Frasnelli | il disc jockey e produttore 25enne era conosciuto come Narfos e Sarfon

Mondo della musica in lutto. È morto a soli 25 anni Daniel Frasnelli, il disc jockey e produttore 25enne conosciuto nell’ambiente come “Narfos” e “Sarfon”. Come riporta il sito Stol.it “all’inizio di questa settimana Daniel è morto dopo un ricovero in ospedale di diverse settimane. Lascia i genitori, gli amici più cari”. Con lo pseudonimo di “Narfos” pubblicava “brani elettronici e duri, selvaggi, ballabili e spensierati”. Come “Sarfon”, invece, “lasciava parlare il suo lato più vulnerabile: testi profondi, rap dialettale pieno di emozione e verità”. Tra i suoi brani più noti “Wert schun gian”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Daniel Frasnelli: il disc jockey e produttore 25enne era conosciuto come “Narfos” e “Sarfon”

In questa notizia si parla di: morto - daniel

Addio a Daniel Pastorello, infermiere e vigile del fuoco volontario morto in un incidente a 29 anni

Il Dj e Producer Daniel Frasnelli, conosciuto come Narfos, è morto a 25 anni

È morto a 25 anni il dj e producer Daniel "Narfos" Frasnelli

“Ci hai lasciati troppo presto” Daniel Pastorello, 29 anni, è morto in un grave incidente stradale - facebook.com Vai su Facebook

È morto Stefano Benni, inventore del Bar Sport, amico di Daniel Pennac, “performer” con Nick Cave e tante altre cose Romanziere, giornalista, drammaturgo: in ogni sua veste Benni ha saputo raccontare l’italianità, una battuta alla volta - X Vai su X

Chi era Daniel Frasnelli, il dj altoatesino morto a 25 anni: carriera, musica e vita privata - Il nome di Daniel Frasnelli era conosciuto soprattutto tra i giovani e negli ambienti musicali dell’Alto Adige. alphabetcity.it scrive

Morto a 25 anni Daniel "Narfos" Frasnelli, talento della scena musicale altoatesina - Fin da giovanissimo si era fatto notare sia come dj sia come autore di brani techno in cui usava testi in dialetto sudtirolese ... Da rainews.it