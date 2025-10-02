È morta a 91 anni Jane Goodall | etologa celebre per i suoi rivoluzionari studi sugli scimpanzé

Jane Goodall, ambientalista famosa per le sue rivoluzionarie ricerche sul campo sugli scimpanzé, è morta all’età di 91 anni. Goodall ha documentato alcuni comportamenti di questi animali che prima si credevano esclusivi dell’uomo. L’avevano mandata in Tanzania nei primi anni Sessanta, nel parco nazionale del Gombe Stream, all’epoca una riserva, per studiare il comportamento degli scimpanzé nel loro ambiente, e non in un giardino zoologico. La domanda di ricerca era pionieristica e darwiniana: comprendere i nostri cugini più stretti, con i quali condividiamo un antenato comune vissuto in Africa intorno a sei milioni di anni fa, per cogliere analogie e differenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morta a 91 anni Jane Goodall: etologa celebre per i suoi rivoluzionari studi sugli scimpanzé

In questa notizia si parla di: morta - anni

Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato

Si perde nel bosco a 92 anni. Ritrovata morta tra i rovi. Wanda stroncata da un malore

Ozzy Osbourne, è morta la leggenda del metal a 76 anni

È morta a 91 anni Jane Goodall, l’etologa che ci insegnò tutto quello che sappiamo sugli scimpanzé - la Repubblica - X Vai su X

La celebre etologa britannica è morta a 91 anni in California mentre era impegnata in un giro di conferenze - facebook.com Vai su Facebook

Antonia Dalla Francesca muore a 91 anni: maestra, catechista e corista, ha dedicato la vita a scuola e volontariato - È stata maestra di scuola elementare, catechista e corista nel coro parrocchiale e volontaria in tanti momenti di animazione al Centro servizi per anziani non autosufficienti "Fondazione ... Come scrive ilgazzettino.it