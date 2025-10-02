L e eSim (embedded Sim) sono la versione digitale, evoluta, delle Sim, le schede fisiche necessarie a connettere il telefono alla rete del proprio operatore telefonico. Le eSim sono Sim digitali integrate direttamente nei dispositivi mobili come smartphone, tablet, smartwatch. Invece di inserire una carta Sim fisica, si scarica un profilo digitale tramite il protocollo Rsp, che si carica su un chip detto eUICC. Un chip può conservare più profili relativi a diversi operatori e commutarli da remoto. Smartphone e sonno: 7 consigli per limitare l’impatto dei device sulla routine serale. guarda le foto Leggi anche › eSim, tracker per i bagagli ed esperienze: le app e i servizi digitali più utili in viaggio Le eSim offrono diversi benefici rispetto alle schede fisiche, ma ci sono alcuni rischi, legati a sorveglianza, privacy, controllo da parte degli utenti e trasparenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

È il futuro della connettività, ma tra comodità e rischi per la privacy è bene sapere come funziona davvero e come proteggersi