È finita l' era dei bidoni gialli | ecco dove bisogna buttare i vestiti usati

Pordenonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l'era dei bidoni gialli per il conferimento dei vestiti usati. La decisione è arrivata da Gea, che ha scelto una misura definitiva per porre fine a quello che in molte zone della città e dei comuni serviti dall'azienda, era diventato un problema di degrado e decoro urbano. “Il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finita - bidoni

Cerca Video su questo argomento: 200 Finita Era Bidoni