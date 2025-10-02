E' arrivata in Italia la prima studentessa palestinese accolta dall' Ateneo pisano

Pisatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È atterrata ieri sera, 1° ottobre, all’aeroporto militare di Ciampino (Roma) la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dal Ministero dell’Università e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

