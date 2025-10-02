Dybala non rinnova con la Roma? L’annuncio di Massara sul futuro dell’argentino | le dichiarazioni sull’ex Juve fanno capire che… Novità
Dybala non rinnova con la Roma? L’annuncio di Massara sul futuro dell’argentino: ecco cosa ha detto a Sky Sport. In casa Roma, l’attesa per il rientro di Paulo Dybala è altissima. L’attaccante argentino, ex Juventus, è alle prese con un infortunio che lo ha tenuto ai box, ma le ultime notizie sono incoraggianti. A fare il punto della situazione, parlando anche del suo futuro contrattuale, è stato il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Lille, il dirigente ha rassicurato i tifosi sulle condizioni della Joya e ha chiarito la posizione del club sul tema rinnovi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: dybala - rinnova
La Roma e Dybala pronti a legarsi a vita L'attaccante sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio (8M) spalmandolo su più anni, 3 o 4 Fa bene la Roma a rinnovare il contratto a vita a Dybala — nonostante gli infortuni e l’età — oppure è meglio gestire questo tip - facebook.com Vai su Facebook
#LaSvegliaGiallorossa - @Tizianomoroni1: "#Dybala potrebbe rinnovare solo se fosse ridotto drasticamente il suo ingaggio. Tra lui e #Pellegrini vedo molto più probabile la permanenza del secondo ad oggi..." - X Vai su X
Roma, quando torna Dybala? Massara: “Speriamo a Firenze”. Ma ‘allontana’ il rinnovo - La Roma aspetta l'attaccante argentino, ai box a causa dell'infortunio accusato nella terza giornata di Serie A contro il Torino. Come scrive msn.com
Massara: “Dybala? Tema rinnovi non ancora affrontato, non è l’unico in scadenza” - Il direttore sportivo della Roma sulla 'Joya': "Le condizioni fisiche? Come scrive tuttosport.com