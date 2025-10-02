Dybala non rinnova con la Roma? L’annuncio di Massara sul futuro dell’argentino | le dichiarazioni sull’ex Juve fanno capire che… Novità

Dybala non rinnova con la Roma? L’annuncio di Massara sul futuro dellargentino: ecco cosa ha detto a Sky Sport. In casa Roma, l’attesa per il rientro di Paulo Dybala è altissima. L’attaccante argentino, ex Juventus, è alle prese con un infortunio che lo ha tenuto ai box, ma le ultime notizie sono incoraggianti. A fare il punto della situazione, parlando anche del suo futuro contrattuale, è stato il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Lille, il dirigente ha rassicurato i tifosi sulle condizioni della Joya e ha chiarito la posizione del club sul tema rinnovi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

