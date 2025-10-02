Duro sfogo dell' ex ballerina sui social | Un’adolescente usata per colpire un adulto

Iodonna.it | 2 ott 2025

H eather Parisi rompe il silenzio e si espone in prima persona per difendere la figlia quindicenne Elizabeth. In un lungo post pubblicato su Instagram, l’ex ballerina ha denunciato con parole forti e commosse gli attacchi subiti dalla ragazza, vittima di body shaming a causa di paragoni continui con la sorella maggiore Jacqueline Luna. Commenti velenosi che, secondo la showgirl, rivelano una deriva sociale inquietante: l’odio come passatempo quotidiano. Body shaming, nel mirino c’è Sarah Toscano: ondata di insulti sui social dopo il video di “Taki” X Leggi anche › Heather Parisi: «Tra 12 giorni avrò 65 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Duro sfogo dell'ex ballerina sui social: «Un’adolescente usata per colpire un adulto»

